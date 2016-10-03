Плишкова и Гаврилова - во втором круге турнира в Пекине

Каролина Плишкова из Чехии переиграла соотечественницу Люси Шафаржову в первом круге турнира WTA в Пекине. В другой встрече Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, одолела американку Кристину Макхэйл.

Также испанка Гарбинье Мугуруса стала первой участницей, которая вышла в третий круг. Сегодня она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Плишкова Кар. (Чехия, 5) - Шафаржова (Чехия) - 6:7 ( 7:9), 6:1, 6:4

Гаврилова (Австралия) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:4

Второй круг

Мугуруса (Испания, 2) - Путинцева (Казахстан) - 6:2, 7:6 (7:5)