09:45 | ТЕННИС — WTA

Плишкова и Гаврилова - во втором круге турнира в Пекине

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Каролина Плишкова из Чехии переиграла соотечественницу Люси Шафаржову в первом круге турнира WTA в Пекине. В другой встрече Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, одолела американку Кристину Макхэйл.

Также испанка Гарбинье Мугуруса стала первой участницей, которая вышла в третий круг. Сегодня она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 5 424 394 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Плишкова Кар. (Чехия, 5) - Шафаржова (Чехия) - 6:7 ( 7:9), 6:1, 6:4

Гаврилова (Австралия) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:4

Второй круг

Мугуруса (Испания, 2) - Путинцева (Казахстан) - 6:2, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2016/

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