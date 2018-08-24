Пламенный спич Соболенко и ответ тренера Турсунова: "Хочешь, ударь меня"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче турнира WTA в Коннектикуте обыграла Дарью Гаврилову (6:3, 6:7, 7:5), но растратила очень много эмоций. Во время перерывов белоруска чересчур эмоционально общалась со своим тренером Дмитрием Турсуновым.
- Я не чувствую эту гребаную ракетку. Я не понимаю, неужели они не умеют тянуть ракетки? Как будто лопатой какой играю, - заявила Соболенко.
Тренер попытался успокоить теннисистку и отвлечь ее внимание различными сопособами.
- Надо сломать ракетку - сломай… Сконцентрируйся на мяче, не волнуйся о счете, - заявил он.
- Хочешь, ударь меня, - продолжил Турсунов.
- Что? - спросила Арина.
- Хочешь, ударь меня.
- Зачем мне тебя бить вообще?! Просто какая-то… происходит на корте, хуже некуда.
- Старайся перестать ошибаться сама, - говорит тренер.
- Я не могу в адекватное состояние прийти.
- Я понимаю тебя.