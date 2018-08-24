Пламенный спич Соболенко и ответ тренера Турсунова: "Хочешь, ударь меня"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче турнира WTA в Коннектикуте обыграла Дарью Гаврилову (6:3, 6:7, 7:5), но растратила очень много эмоций. Во время перерывов белоруска чересчур эмоционально общалась со своим тренером Дмитрием Турсуновым.

- Я не чувствую эту гребаную ракетку. Я не понимаю, неужели они не умеют тянуть ракетки? Как будто лопатой какой играю, - заявила Соболенко.

Тренер попытался успокоить теннисистку и отвлечь ее внимание различными сопособами.

- Надо сломать ракетку - сломай… Сконцентрируйся на мяче, не волнуйся о счете, - заявил он.

- Хочешь, ударь меня, - продолжил Турсунов.

- Что? - спросила Арина.

- Хочешь, ударь меня.

- Зачем мне тебя бить вообще?! Просто какая-то… происходит на корте, хуже некуда.

- Старайся перестать ошибаться сама, - говорит тренер.

- Я не могу в адекватное состояние прийти.

- Я понимаю тебя.