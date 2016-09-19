Пивоварова не смогла выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка Анастасия Пивоварова не смогла выйти во второй круг турнира Guangzhou International Women's Open. В матче первого круга с американкой Дженнифер Брэди она отказалась продолжить борьбу в третьем сете.

Турнир WTA Guangzhou International Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Брэди (США) – ПИВОВАРОВА (Россия, Q) – 4:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока

Конюх (Хорватия, 3) – Мария (Германия) – 6:2, 6:2

Риске (США, 5) – Сюнь Фанин (Китай, Q) – 6:3, 6:3

Чжу Линь (Китай) – Киченок Л. (Украина, Q) – 6:4, 6:3

Ковинич (Черногория, 6) – Ван Яфань (Китай, WC) – 6:3, 6:4