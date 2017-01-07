Петрова официально завершила карьеру

Надежда Петрова удалена из пула тестируемых на допинг, как завершившая карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF). 34-летняя спортсменка считается завершившей карьеру со 2 января нынешнего года.

Последний раз Петрова выходила на корт в марте 2014 года на турнире в Чарльстоне, где уступила в матче первого круга Марине Эракович из Новой Зеландии (6:4, 3:6, 4:6). В сентябре 2014 года она сделала паузу в карьере из-за хронической травмы бедра.

Всего в активе Петровой 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 – в парном. В 2012 году она вместе с Марией Кириленко стала бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в Парном разряде.