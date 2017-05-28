Петра Квитова: "Я довольна своей игрой, но главной была не игра"

Чешская теннисистка Петра Квитова поблагодарила болельщиков и близких за поддержку в матче первого круга Roland Garros против Джулии Боузрап (6:3, 6:2). Игра стала для Квитовой первой после перенесенного ограбления, ножевой раны и операции.

- Для меня этот матч особенный, я, можно сказать,победила во второй раз, - цитирует официальный сайт WTA Квитову. - Прием был очень теплым. На стадионе присутствовала моя команда, моя семья и все, кто помогал мне в тяжелое время. Для меня очень приятно играть у них на глазах так, как я играла раньше. Думаю, я выступила неплохо после 6-месячного отсутствия. Я довольна своей игрой, но, конечно, главной была не игра.