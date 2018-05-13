Петра Квитова: "Выиграть третий раз в Мадриде – это кое-что значит"

Чешка Петра Квитова после победы над представительницей Голландии Кики Бертенс (7:6 (8:6), 4:6, 6:3) в финале турнира в Мадриде заявила, что очень гордится собой. По мнению спортсменки, не каждый день теннисисты выигрывают в одном городе несколько раз.

28-летняя Квитова в третий раз стала чемпионкой турнира в Мадриде.

– Мое тело очень устало. Я удивлена, как оно вообще выдержало эту нагрузку, – цитирует официальный сайт WTA Квитову. – Каждый титул важен, но выиграть в Мадриде в третий раз – это кое-что значит. Такое случается не каждый день, так что я очень горжусь собой.

Мне нравится играть в финалах, биться за трофеи. Ради этого мы и выступаем на протяжении недели, которую длится турнир. В финале встречаешься с сильнейшей соперницей на турнире, так что для победы нужно приложить много усилий. Последние три финала я играла в трех сетах, а это достаточно сильно утомляет. Финал – всегда большая битва, но, с другой стороны - мне это нравится. Это дает мне дополнительную мотивацию. Поэтому я и люблю играть в теннис.

Петра Квитова: "Я очень устала, но, конечно, рада"