18:48 | ТЕННИС — WTA

Петра Квитова сыграет на турнире в Чарльстоне

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Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, в данный момент занимающая 11-е место в рейтинге WTA, впервые сыграет на турнире категории Premier Volvo Car Open, который пройдет в Чарльстоне с 1 по 9 апреля. По словам директора турнира Элеанор Адамс, договориться с Квитовой об участии она и ее коллеги пытались более четырех лет.

Ранее участие в соревнованиях подтвердили экс-первые ракетки мира Каролин Возняцки и Винус Уильямс, теннисистки Топ-10 Джоанна Конта и Мэдисон Кис, действующая чемпионка Слоун Стивенс и олимпийские чемпионки Моника Пуиг и Елена Веснина.

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