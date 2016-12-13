Петра Квитова сыграет на турнире в Чарльстоне

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, в данный момент занимающая 11-е место в рейтинге WTA, впервые сыграет на турнире категории Premier Volvo Car Open, который пройдет в Чарльстоне с 1 по 9 апреля. По словам директора турнира Элеанор Адамс, договориться с Квитовой об участии она и ее коллеги пытались более четырех лет.

Ранее участие в соревнованиях подтвердили экс-первые ракетки мира Каролин Возняцки и Винус Уильямс, теннисистки Топ-10 Джоанна Конта и Мэдисон Кис, действующая чемпионка Слоун Стивенс и олимпийские чемпионки Моника Пуиг и Елена Веснина.