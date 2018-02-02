Петра Квитова: "Не стоило ждать легкого матча против Остапенко, она же чемпионка Roland Garros"

Теннисистка Петра Квитова осталась довольна своей игрой в четвертьфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy против Елены Остапенко (6:0, 6:2) и выразила надежду, что ей удастся показать такой же теннис в субботнем полуфинале с Юлией Гергес.

– Со стороны показалось, что победа далась вам легко. Так ли это на самом деле?

– Я так не думаю. В начале у моей соперницы было несколько брейк-пойнтов, и было важно удержать свою подачу. Потом я стала играть лучше. Вторая партия получилась очень упорной. Но легкого матча против Остапенко ожидать и не стоило. Все же она чемпионка Roland Garros, и я должна была показать хороший теннис, чтобы победить ее. Она известная своими бойцовскими качества и никогда не сдается. Поэтому я старалась концентрироваться на своей подаче.

– Статистически вы – лучшая в WTA по игре в залах. Дает ли это вам какое-то психологическое преимущество?

– Если только тогда, когда я вхожу в турнир, провожу первый матч. Но потом я вообще об этом забываю.

– У вашей следующей соперницы тоже внушительная серия побед в залах. Чего вы ожидаете от следующего матча?

– Да, я знаю, что она сейчас в очень хорошей форме. С конца прошлого года очень хорошо играет. Мне нужно будет сохранить тот же теннис, какой я демонстрировала сегодня, тогда, возможно, смогу победить. Но посмотрим. (Мария НИКУЛАШКИНА)