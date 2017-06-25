Петра Квитова: "Не ожидала, что выиграю уже второй турнир после возвращения"

Чешка Петра Квитова, обыгравшая представительницу Австралии Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме, отметила, что гордится собой. Она также добавила, что очень нервничала по ходу встречи.

Этот титул стал для Квитовой первым после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.

– Конечно, я очень, очень рада, – приводит официальный сайт WTA слова Квитовой. – Я не ожидала, что выиграю уже второй турнир после возвращения. Для меня это все, как сказка. Я очень нервничала – и не так, как было раньше. Это мой первый финал за очень долгое время, и мне было трудно справиться с ситуацией. Рада, что сегодня мне удалось победить.

Я пережила очень сложный период. Для меня главным был не теннис, я просто хотела вернуться живой и здоровой, нормально шевелить пальцами. Так что для меня это особенный момент. Но я всегда говорила, что не хочу просто играть – я хочу показывать свою лучшую игру и брать трофеи, как сегодня. Поэтому я могу сказать, что сегодня горжусь собой.