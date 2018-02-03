Петра Квитова: "Может быть, утром перед финалом схожу в Эрмитаж"

После выхода в финал турнира в Санкт-Петербурге Петра Квитова выразила удовлетворение тем, как боролась против Юлии Гергес, а также отметила, что не ставит перед собой конкретных целей.

– Против Юлии очень сложно постоянно играть на одном очень высоком уровне, - сказала Квитова. - Вообще же в этом матче все сводилось к подаче и приему. Она сделала один брейк – и я проиграла вторую партию. После этого было важно хорошо начать третью.

– Согласны с тем, что вы показываете лучший теннис после возвращения?

– Я бы так не сказала. Помню, что и на US Open, и в Пекине в прошлом году я тоже провела несколько хороших матчей. Сегодня мне понравилось, как я выстояла в матче с Юлией, как держала свою подачу, когда она меня поддавливала.

– Где бы вы хотели увидеть себя по окончании сезона?

– Я бы не хотела говорить о целях. Я их пока не ставлю. Просто возвращаюсь в теннис и стараюсь получать удовольствие. Но если я окажусь там, где была два года назад, будет здорово.

– В начале турнира вы сказали, что отказались от экскурсии, потому что очень холодно. Сейчас в городе потеплело. Пойдете в Эрмитаж?

– На самом деле, он рядом с нашим отелем. Но не думаю, что я пойду туда сегодня – матч затянулся, и мне нужно отдохнуть и восстановить силы. Может быть, в воскресенье утром или в понедельник.

Добавим, что финал St. Petersburg Ladies Trophy Петра Квитова - Кристина Младенович состоится в воскресенье, 4 февраля. (Мария НИКУЛАШКИНА)