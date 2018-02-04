Петра Квитова: "Без wild card я бы не смогла выиграть этот турнир"

Чешка Петра Квитова, переигравшая Кристину Младенович в финале St. Petersburg Ladies Trophy (6:1, 6:2), поблагодарила организаторов турнира за предоставленное специальное приглашение. Также 27-летняя теннисистка отметила вклад в успех ее тренера.

– Прежде всего, я бы хотела поблагодарить организаторов турнира за wild card. Без нее я бы не смогла стоять тут с кубком, – сказала Квитова во время церемонии награждения. – И большое спасибо моему тренеру, что приехал сюда со мной и поддерживал меня всю неделю. Я знаю, что со мной не всегда просто. Но он очень смелый! (Мария НИКУЛАШКИНА)

Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге