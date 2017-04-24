Петкович проиграла Ястремской в первом круге турнира в Стамбуле

Немка Андреа Петкович в трех сетах уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира WTA в Стамбуле. В другом поединке Мария Саккари из Греции обыграла черногорку Данку Ковинич. Отметим, что в следующем раунде Ястремская может встретиться с россиянкой Анной Калинской, если та победит представительницу Тайваня Чан Кайчэнь.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Саккари (Греция) – Ковинич (Черногория) – 7:6, 6:3

Ястремская (Украина, WC) – Петкович (Германия, 8) – 3:6, 6:0, 6:3