Первый матч Шараповой состоится в 19:30 по московскому времени

Первый матч Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации, намеченный на среду, начнется в 19:30 по московскому времени, сообщает WTA. Соперницей россиянки по первому кругу представительного турнира в Штутгарте, напомним, будет итальянка Роберта Винчи.

В начале марта прошлого года российская теннисистка объявила, что уличена в употреблении мельдония, вошедшего в список запрещенных ВАДА с 1 января 2016-го. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, но позже ей удалось добиться в Спортивном арбитражном суде сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля - первый день, когда Шарапова может выйти на корт. На турнир в Штутгарте пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", не игравшая с января 2016 года и выбывшая из рейтинга, попала благодаря предоставленной организаторами wild card.