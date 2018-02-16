18:26 | Теннис — WTA

Первые "сеяные" Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале турнира в Дохе

2

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в матче 1/4 финала турнира в Дохе в парном разряде. Первые "сеяные" уступили Моник Адамчак и Людмиле Киченок.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Моник Адамчак/Людмила Киченок (Австралия/Украина) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/12/

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

чего напрягаться-то в Дохе - приехали, отхватили неплохих денег за первый номер и пошли гулять))

18:40

Бней Иегуда

Читалось.))

18:29

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!