Первые "сеяные" Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале турнира в Дохе

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в матче 1/4 финала турнира в Дохе в парном разряде. Первые "сеяные" уступили Моник Адамчак и Людмиле Киченок.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Моник Адамчак/Людмила Киченок (Австралия/Украина) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:3
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shpasic
чего напрягаться-то в Дохе - приехали, отхватили неплохих денег за первый номер и пошли гулять))
18:40
Бней Иегуда
Читалось.))
18:29