Первые "сеяные" Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале турнира в Дохе

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в матче 1/4 финала турнира в Дохе в парном разряде. Первые "сеяные" уступили Моник Адамчак и Людмиле Киченок.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Моник Адамчак/Людмила Киченок (Австралия/Украина) - Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - 6:3, 6:3