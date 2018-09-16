Пегула и Пармантье вышли в финал турнира в Квебек-Сити

В финал турнира WTA в Квебек-Сити (Канада) пробились американка Джессика Пегула и француженка Полин Пармантье.

Пегула обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (4:6, 6:2, 6:4), а Парментье - британку Хизер Уотсон (5:7, 6:3, 7:6 (7:5).

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale presentee par IGA

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, Q) - София Кенин (США, 5) - 4:6, 6:2, 6:4

Полин Пармантье (Франция, 8) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)

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