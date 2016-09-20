Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Токио. Ее соперница Андреа Петкович отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:0 в пользу россиянки. Также во второй круг вышли Элина Свитолина, Анастасия Севастова и Барбора Стрыцова.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 885 500 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 8) - Петкович (Германия) - 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока

Севастова (Латвия) - Бондаренко К. (Украина, Q) - 7:6 (7:3), 6:3

Стрыцова (Чехия) - Вонгтинчай В-ч. (Таиланд, Q) - 6:1, 6:1

Свитолина (Украина) - Вандевэй (США) - 6:3, 6:4