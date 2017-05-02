Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Рабате и сыграет с Макаровой

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Рабате обыграла швейцарку Конни Перрин со счетом 6:2, 7:6 (8:6). За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) - Перрин (Швейцария, Q) - 6:2, 7:6 (8:6)

Дэвис (США, 7) - Подорошка (Аргентина, Q) - 6:2, 6:1

Гаврилова (Австралия, 3) - Заневская (Бельгия) - 6:2, 6:2

Дабровски (Канада, Q) - Квостал (Марокко, WC) - 6:1, 6:0