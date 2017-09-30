Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв американку Лорен Дэвис - 6:1, 6:1.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Дэвис (США) - 6:1, 6:1