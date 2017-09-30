Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв американку Лорен Дэвис - 6:1, 6:1.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Дэвис (США) - 6:1, 6:1
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shpasic
почему же только русских? вот и игру американской посредственности осветили.
14:29
Бней Иегуда
Это газета для освещения игры русских посредственностей или для освещения событий в мире спорта?)) Почему об игре второго номера мирового рейтинга ни слова?))
14:27