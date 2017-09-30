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13:35 | Теннис — WTA

Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Пекине

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв американку Лорен Дэвис - 6:1, 6:1.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 6 381 679 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Дэвис (США) - 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

почему же только русских? вот и игру американской посредственности осветили.

14:29

Бней Иегуда

Это газета для освещения игры русских посредственностей или для освещения событий в мире спорта?)) Почему об игре второго номера мирового рейтинга ни слова?))

14:27