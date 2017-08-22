Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Нью-Хейвене

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира WTA в Нью-Хейвене обыграла американка Кристину Макхэйл - 3:6, 6:2, 6:4. В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Карла Суарес Наварро (Испания) - Яна Чепелова (Словакия).
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Макхэйл (США, LL) - 3:6, 6:2, 6:4
Флипкенс (Бельгия, Q) - Цуренко (Украина) - 6:2, 6:3
Бушар (Канада, WC) - Дэвис (США) - 6:1, 6:3
Гаврилова (Австралия) - Плишкова Кр. (Чехия, Q) - 7:5, 4:6, 7:5
Бабош (Венгрия) - Младенович (Франция, 4) - 7:5, 7:5