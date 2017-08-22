Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Нью-Хейвене

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира WTA в Нью-Хейвене обыграла американка Кристину Макхэйл - 3:6, 6:2, 6:4. В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Карла Суарес Наварро (Испания) - Яна Чепелова (Словакия).

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Макхэйл (США, LL) - 3:6, 6:2, 6:4

Флипкенс (Бельгия, Q) - Цуренко (Украина) - 6:2, 6:3

Бушар (Канада, WC) - Дэвис (США) - 6:1, 6:3

Гаврилова (Австралия) - Плишкова Кр. (Чехия, Q) - 7:5, 4:6, 7:5

Бабош (Венгрия) - Младенович (Франция, 4) - 7:5, 7:5