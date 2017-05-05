17:41 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате, обыграв в полуфинале итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0. В финале она сыграет с победительницей пары Варвара Лепченко (США) – Франческа Скьявоне (Италия).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Эррани (Италия) – 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/fes/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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аПРАВлиЯ

ну а в финале наверное со скьявоне будет играть!!!тоже не трудно

17:50

shpasic

лёгкая прогулка))

17:46