Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате, обыграв в полуфинале итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0. В финале она сыграет с победительницей пары Варвара Лепченко (США) – Франческа Скьявоне (Италия).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Эррани (Италия) – 6:4, 6:0