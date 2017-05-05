Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате, обыграв в полуфинале итальянку Сару Эррани со счетом 6:4, 6:0. В финале она сыграет с победительницей пары Варвара Лепченко (США) – Франческа Скьявоне (Италия).
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Эррани (Италия) – 6:4, 6:0
аПРАВлиЯ
ну а в финале наверное со скьявоне будет играть!!!тоже не трудно
17:50
shpasic
лёгкая прогулка))
17:46