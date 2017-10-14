Павлюченкова вышла в финал турнира в Гонконге

Россиянка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Гонконге одержала победу над представительницей Китая Ван Цян. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 15 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:5.

В решающем матче россиянка, "посеянная" на турнире под 6-м номером, встретится с седьмой ракеткой соревнований австралийкой Дарьей Гавриловой.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - Ван Цян (Китай) - 6:3, 6:4