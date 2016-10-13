Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах одолела бельгийку Кирстен Флипкенс во втором круге турнира WTA в Линце. Ее следующая соперница определится в поединке немки Анники Бек и Доминики Цибулковой из Словакии.

Также в четвертьфинал пробились представительница Швейцарии Виктория Голубич, обыгравшая еще одну немку Юлию Гергес, и американка Мэдисон Кис.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) – Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 7:6 (7:2)

Кис (США, 3, WC) – Дои (Япония) – 6:2, 6:2

Голубич (Швейцария) – Гергес (Германия) – 7:5, 6:4