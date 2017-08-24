Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Нью-Хейвене

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене. Сегодня она в двух сетах переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро.
Следующая соперница россиянки определится в матче Ализе Корне (Франция) - Доминика Цибулкова (Словакия).
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Суарес Наварро (Испания) - 7:6 (7:3), 6:0
Чжан Шуай (Китай) - Линетт (Польша, Q) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
Флипкенс (Бельгия, Q) - Богдан А. (Румыния, Q) - 6:1, 7:6 (7:1)