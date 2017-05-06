18:58 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова выиграла турнир в Рабате

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Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира WTA в Рабате. В финале она в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне. Для 25-летней Павлюченковой этот титул стал 10-м в карьере в одиночном разряде и уже вторым в нынешнем году - ранее она побеждала в Монтеррее.

Россиянка не проигрывает на турнирах WTA на протяжении десяти матчей. Теперь она отправится в Мадрид, где в первом раунде встретится с румынкой Сораной Кирстей.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Скьявоне (Италия, WC) – 7:5, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/fes/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Павлуша, если вы с "сахарковой" по прежнему в одной половине "сетки", то рви эту инстаграмщицу на америкосовский флаг !!!!

19:17

shpasic

лёгкая прогулка))

19:11

bep77

Молодчинка!!!

19:07

gayduk

Здорово, Настя! Вздула эту противную старушенцию!

19:07

oleg.bob

Настёна, молодец!

19:04