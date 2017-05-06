Павлюченкова выиграла турнир в Рабате

Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира WTA в Рабате. В финале она в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне. Для 25-летней Павлюченковой этот титул стал 10-м в карьере в одиночном разряде и уже вторым в нынешнем году - ранее она побеждала в Монтеррее.

Россиянка не проигрывает на турнирах WTA на протяжении десяти матчей. Теперь она отправится в Мадрид, где в первом раунде встретится с румынкой Сораной Кирстей.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Скьявоне (Италия, WC) – 7:5, 7:5