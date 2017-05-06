Павлюченкова выиграла турнир в Рабате

Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира WTA в Рабате. В финале она в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне. Для 25-летней Павлюченковой этот титул стал 10-м в карьере в одиночном разряде и уже вторым в нынешнем году - ранее она побеждала в Монтеррее.
Россиянка не проигрывает на турнирах WTA на протяжении десяти матчей. Теперь она отправится в Мадрид, где в первом раунде встретится с румынкой Сораной Кирстей.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – Скьявоне (Италия, WC) – 7:5, 7:5
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Павлуша, если вы с "сахарковой" по прежнему в одной половине "сетки", то рви эту инстаграмщицу на америкосовский флаг !!!!
19:17
shpasic
лёгкая прогулка))
19:11
bep77
Молодчинка!!!
19:07
gayduk
Здорово, Настя! Вздула эту противную старушенцию!
19:07
oleg.bob
Настёна, молодец!
19:04