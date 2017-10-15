Павлюченкова выиграла турнир в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира WTA в Гонконге обыграла австралийку Дарью Гаврилову - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч несколько раз переносили из-за дождя, а в третьем сете при счете 5:5 существовала вероятность того, что он будет доигран в понедельник утром. Всего на корте теннисистки провел 3 часа 13 минут.

Отметим, Павлюченкова выиграла 11-й одиночный титул в карьере. В этом году это третий трофей 26-летней россиянки. Ранее она побеждала на турнирах в Монтеррее и Рабате.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - Гаврилова (Австралия, 7) - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)