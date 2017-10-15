20:04 | Теннис — WTA

Павлюченкова выиграла турнир в Гонконге

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира WTA в Гонконге обыграла австралийку Дарью Гаврилову5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч несколько раз переносили из-за дождя, а в третьем сете при счете 5:5 существовала вероятность того, что он будет доигран в понедельник утром. Всего на корте теннисистки провел 3 часа 13 минут.

Отметим, Павлюченкова выиграла 11-й одиночный титул в карьере. В этом году это третий трофей 26-летней россиянки. Ранее она побеждала на турнирах в Монтеррее и Рабате.

Гонконг (Китай) 

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - Гаврилова (Австралия, 7) - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hongkong/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Boleijj protiv

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20:14