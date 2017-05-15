Павлюченкова – во втором круге турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова в трех сетах одолела австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира WTA в Риме. Ее следующая соперница определится в противостоянии Анастасии Севастовой из Латвии и румынкой Ириной-Камелией Бегу.

В другом поединке француженка Ализе Корне обыграла хозяйку корта Сару Эррани и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 12) – Стосур (Австралия) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Корне (Франция) – Эррани (Италия, WC) – 6:3, 6:4