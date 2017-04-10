01:35 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова в финале турнира в Монтеррее обыграла Кербер

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира WTA в Монтеррее обыграла немку Ангелик Кербер6:4, 2:6, 6:1. Матч продлился 1 час 57 минут. Россиянка сделала восемь эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Для Павлюченковой этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде. В последний раз она выигрывала турнир в октябре 2015 года в австрийском Линце. 

Монтеррей (Мексика) 

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 2) - Кербер (Германия, 1) - 6:4, 2:6, 6:1

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

действие прошлогодних чудодейственных пилюль ушло, не оставив и следа, или талант за год подрастеряла?)))))

11:15

Долго наблюдал за идиотами на эт

днище номер один повержено в очередной раз))))

11:14

shpasic

Настя - космос!)) изи мани - ставка дня))

07:12

Bossonn

Отлично! Продолжай!

01:42

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