Павлюченкова в финале турнира в Монтеррее обыграла Кербер

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира WTA в Монтеррее обыграла немку Ангелик Кербер - 6:4, 2:6, 6:1. Матч продлился 1 час 57 минут. Россиянка сделала восемь эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Для Павлюченковой этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде. В последний раз она выигрывала турнир в октябре 2015 года в австрийском Линце.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 2) - Кербер (Германия, 1) - 6:4, 2:6, 6:1
Долго наблюдал за идиотами на эт
действие прошлогодних чудодейственных пилюль ушло, не оставив и следа, или талант за год подрастеряла?)))))
11:15
Долго наблюдал за идиотами на эт
днище номер один повержено в очередной раз))))
11:14
shpasic
Настя - космос!)) изи мани - ставка дня))
07:12
Bossonn
Отлично! Продолжай!
01:42