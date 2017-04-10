Павлюченкова в финале турнира в Монтеррее обыграла Кербер

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в финале турнира WTA в Монтеррее обыграла немку Ангелик Кербер - 6:4, 2:6, 6:1. Матч продлился 1 час 57 минут. Россиянка сделала восемь эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Для Павлюченковой этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде. В последний раз она выигрывала турнир в октябре 2015 года в австрийском Линце.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 2) - Кербер (Германия, 1) - 6:4, 2:6, 6:1