Павлюченкова в двух сетах проиграла Барти на турнире в Чжухае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Эшли Барти во втором матче турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Отметим, что это первое поражение Павлюченковой в двух матчах. В последней встрече группы "Роза" Барти сыграет с немкой Ангелик Кербер. Австралийке достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал. Павлюченкова потеряла шансы на выход из группы.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Роза"

Барти (Австралия, 9) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 4) – 6:4, 6:1