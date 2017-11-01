14:35 | Теннис — WTA

Павлюченкова в двух сетах проиграла Барти на турнире в Чжухае

3

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Эшли Барти во втором матче турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Отметим, что это первое поражение Павлюченковой в двух матчах. В последней встрече группы "Роза" Барти сыграет с немкой Ангелик Кербер. Австралийке достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал. Павлюченкова потеряла шансы на выход из группы.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 280 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Роза"

Барти (Австралия, 9) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 4) – 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhuhai/2017/

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

uirozumov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

15:33

Бней Иегуда

Эшли на классе.)) Жду дальнейшего прогресса австралийки в новом сезоне.) Есть все задатки возглавить рейтинг.)

14:48

AntiBarsa17

Результат по игре, Эшли фаворит всего турнира.

14:47