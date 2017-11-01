Павлюченкова в двух сетах проиграла Барти на турнире в Чжухае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Эшли Барти во втором матче турнира в Чжухае. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
Отметим, что это первое поражение Павлюченковой в двух матчах. В последней встрече группы "Роза" Барти сыграет с немкой Ангелик Кербер. Австралийке достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал. Павлюченкова потеряла шансы на выход из группы.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 280 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Роза"
Барти (Австралия, 9) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 4) – 6:4, 6:1
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uirozumov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
15:33
Бней Иегуда
Эшли на классе.)) Жду дальнейшего прогресса австралийки в новом сезоне.) Есть все задатки возглавить рейтинг.)
14:48
AntiBarsa17
Результат по игре, Эшли фаворит всего турнира.
14:47