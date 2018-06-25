19:24 | Теннис — WTA

Павлюченкова уступила Плишковой во втором круге турнира в Истборне


Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 2:6, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 2:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2018/

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Материалы других СМИ