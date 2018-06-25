Павлюченкова уступила Плишковой во втором круге турнира в Истборне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 2:6, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
В следующем раунде чешка сыграет с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 2:6, 6:3
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