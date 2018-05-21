Павлюченкова разгромила Марию в первом раунде турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Татьяну Марию (6:0, 6:0) в первом раунде турнира WTA в Страсбурге (Франция). Матч продолжался 51 минуту.

В следующем раунде россиянка сыграет со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Татьяна Мария (Германия) - 6:0, 6:0