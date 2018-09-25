Павлюченкова прошла в третий круг турнира WTA в Китае

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Ухане (Китай). Теннисистка в двух сетах переиграла голландку Кики Бертенс - 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Кики Бертенс (Голландия, 12) - 6:4, 6:2

Также в третий круг вышла испанка Гарбинье Мугуруса, которая переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич - 6:0, 6:1. Поединок длился 1 час.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:0, 6:1