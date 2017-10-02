Павлюченкова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в пекине, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 2:6, 2:6.

Следующей соперницей Возняцки станет победительница матча Петра Квитова (Чехия) - Варвара Лепченко (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 5) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:2