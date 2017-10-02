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17:40 | Теннис — WTA

Павлюченкова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Пекине

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в пекине, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 2:6, 2:6.

Следующей соперницей Возняцки станет победительница матча Петра Квитова (Чехия) - Варвара Лепченко (США).

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 6 381 679 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Возняцки (Дания, 5) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Втрой раз за неделю.))

18:10