Павлюченкова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в пекине, проиграв датчанке Каролин Возняцки со счетом 2:6, 2:6.
Следующей соперницей Возняцки станет победительница матча Петра Квитова (Чехия) - Варвара Лепченко (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 5) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:2
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