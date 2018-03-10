Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 ее переиграла американка Аманда Анисимова. Анисимова выполнила один эйс и четыре раза взяла чужую подачу. В следующем круге она встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:1.