Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:1 ее переиграла американка Аманда Анисимова. Анисимова выполнила один эйс и четыре раза взяла чужую подачу. В следующем круге она встретится с чешкой Петрой Квитовой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аманда Анисимова (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:1.
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