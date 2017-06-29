Павлюченкова проиграла Уотсон в третьем круге турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Истборне проиграла британке Хизер Уотсон со счетом 4:6, 3:6.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Aegon International Eastbourne
Призовой фонд 753 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Уотсон (Великобритания, WC) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 14) – 6:4, 6:3
Конта (Великобритания, 5) – Остапенко (Латвия, 10) – 7:5, 3:6, 6:4
Стрыцова (Чехия) – Дэвис (США, LL) – 7:5, 6:2
Кербер (Германия, 1, WC) – Арруабаррена (Испания, Q) – 6:2, 6:1