Павлюченкова проиграла Стосур в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Мадриде проиграла австралийке Саманте Стосур со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Саманта Стосур (Австралия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:1, 6:7 (2:7), 6:3

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 2:6, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:4