14:27 | Теннис — WTA

Павлюченкова проиграла Стосур в первом круге турнира в Мадриде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Мадриде проиграла австралийке Саманте Стосур со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Саманта Стосур (Австралия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:1, 6:7 (2:7), 6:3

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 2:6, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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За Арсеналий с децтва!))

Читалось.))

14:39

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