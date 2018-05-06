Павлюченкова проиграла Стосур в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Мадриде проиграла австралийке Саманте Стосур со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Саманта Стосур (Австралия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:1, 6:7 (2:7), 6:3
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 2:6, 6:2
Сорана Кирстя (Румыния) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 2:6, 6:4
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