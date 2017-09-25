Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухани

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила француженке Ализе Корне в первом круге турнира в Ухани – 3:6, 2:6. В следующем круге Корне сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Голландия) – Моника Никулеску (Румыния).
В другой встрече Агнешка Радванска из Польши обыграла словачку Магдалену Рыбарикову и теперь встретится с китаянкой Ван Цян.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Корне (Франция) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 6:3, 6:2
Радванска (Польша, 9) – Рыбарикова (Словакия) – 6:4, 7:5
Мертенс (Бельгия) – Осака (Япония) – 6:4, 1:6, 6:4
Дэвис (США) – Петкович (Германия, Q) – 6:3, 6:2
Стрыцова (Чехия) – Жабер (Тунис, Q) – 6:1, 6:3
Чжан Шуай (Китай) – Векич (Хорватия) – 7:5, 5:7, 6:1
Тейчманн (Швейцария, WC) – Стосур (Австралия) – 6:4, 3:6, 6:3
Гергес (Германия) – Гаврилова (Австралия) – 6:4, 1:6, 6:4
Гарсия (Франция) – Кербер (Германия, 12) – 3:6, 6:3, 6:1