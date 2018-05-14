17:14 | Теннис — WTA

Павлюченкова проиграла Кис в первом круге турнира в Риме

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме. В первом матче она уступила Мэдисон Кис из США. 

Во втором круге Кис сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс - Барбора Стрыцова.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мэдисон Кис (США, 13) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

Цуренко, Свитолина с Савчук в паре - это три, в четвёртый, видимо, Долгополов?

18:37

жек

За Арсеналий с децтва!)) Ну шо, 3 из 3 пока,===Правильно ЧМОка! Мясные взяли третье место из трёх возможных)))

18:00

За Арсеналий с децтва!))

Ну шо, 3 из 3 пока, 4 на подходе.))

17:26

shpasic

днищенский турнир! Настя лучше в Нюрнберге или Страсбуре сыграет!

17:17

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