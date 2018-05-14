Павлюченкова проиграла Кис в первом круге турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме. В первом матче она уступила Мэдисон Кис из США.

Во втором круге Кис сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс - Барбора Стрыцова.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США, 13) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 6:1