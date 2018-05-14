Павлюченкова проиграла Кис в первом круге турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Риме. В первом матче она уступила Мэдисон Кис из США.
Во втором круге Кис сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс - Барбора Стрыцова.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США, 13) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 6:1
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shpasic
Цуренко, Свитолина с Савчук в паре - это три, в четвёртый, видимо, Долгополов?
18:37
жек
За Арсеналий с децтва!)) Ну шо, 3 из 3 пока,===Правильно ЧМОка! Мясные взяли третье место из трёх возможных)))
18:00
За Арсеналий с децтва!))
Ну шо, 3 из 3 пока, 4 на подходе.))
17:26
shpasic
днищенский турнир! Настя лучше в Нюрнберге или Страсбуре сыграет!
17:17