Павлюченкова проиграла Гергес на турнире в Мальорке

Немецкая теннисистка Юлия Гергес обыграла Анастасию Павлюченкову в втором круге турнира в Мальорке - 6:1, 6:2. Также в четвертьфинал вышли Кэтрин Беллис из США и Кристина Плишкова из Чехии.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Гергес (Германия) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) - 6:1, 6:2

Беллис (США) - Бартель (Германия) - 4:6, 6:4, 6:2

Плишкова Кр. (Чехия) - Скьявоне (Италия, WC) - 6:3, 7:6 (9:7)