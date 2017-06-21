Павлюченкова проиграла Гергес на турнире в Мальорке

Немецкая теннисистка Юлия Гергес обыграла Анастасию Павлюченкову в втором круге турнира в Мальорке - 6:1, 6:2. Также в четвертьфинал вышли Кэтрин Беллис из США и Кристина Плишкова из Чехии.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Гергес (Германия) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) - 6:1, 6:2
Беллис (США) - Бартель (Германия) - 4:6, 6:4, 6:2
Плишкова Кр. (Чехия) - Скьявоне (Италия, WC) - 6:3, 7:6 (9:7)
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Читалось.))
20:01