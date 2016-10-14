Павлюченкова проиграла Цибулковой в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии в четвертьфинале турнира WTA в Линце. Следующей соперницей Цибулковой станет испанка Карла Суарес Наварро. Напомним, что Павлюченкова являлась действующей победительницей этого турнира.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Generali Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Цибулкова (Словакия, 2, WC) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) – 7:6 (7:3), 6:4
Айртон
Доминика меня регулярно радует.)
20:41