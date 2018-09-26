Павлюченкова пробилась в четвертый круг турнира WTA в Китае

Россиянка Анастасия Павлюченкова прошла в четвертый раунд турнира, который проходит в Ухане (Китай). В матче третьего круга теннисистка в трех сетах переиграла чешку Петру Квитову - 3:6, 6:3, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 15 минут

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с австралийской Эшли Барти.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Петра Квитова (Чехия, 5) - 3:6, 6:3, 6:3