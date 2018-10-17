Павлюченкова пробилась в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго круга она обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу - 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Элизе Корне - Дарья Касаткина (Франция/Россия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Валентини Грамматикопулу (Греция, LL) - 7:5, 6:0
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