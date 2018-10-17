Павлюченкова пробилась в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". В матче второго круга она обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу - 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Элизе Корне - Дарья Касаткина (Франция/Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Валентини Грамматикопулу (Греция, LL) - 7:5, 6:0