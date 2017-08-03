Павлюченкова посетила штаб-квартиру Инстаграма

Россиянка Анастасия Павлюченкова побывала в штаб-квартире Инстаграма в Стэнфорде. Теннисистка. выступающая на турнире в этом городе, во втором круге встретится с американкой Элисон Риске.

– Мне нравится Инстаграм – сейчас все связано с социальными медиа и соцсетями, – цитирует официальный сайт WTA Павлюченкову. – Мне было интересно посмотреть, как тут все организовано. Здорово, что могу показать свои интересы из жизни вне корта. Для нас Инстаграм – это возможность делиться фотографиями из городов и стран, которые мы посещаем. Также это шанс пообщаться с болельщиками.