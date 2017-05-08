Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на девятую строчку чемпионской гонки WTA. Ее соотечественница Мария Шарапова расположилась на 124-й позиции.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 8 мая

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2252

2 (2). Возняцки (Дания) – 2175

3 (3). Конта (Великобритания) – 2130

4 (4). С. Уильямс (США) – 2030

5 (5). В. Уильямс (США) – 1937

6 (6). Свитолина (Украина) – 1935

7 (7). Младенович (Франция) – 1471

8 (8). ВЕСНИНА (Россия) – 1458

9 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1427

10 (9). Лучич-Барони (Хорватия) – 1344

11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1320

19 (18). КАСАТКИНА (Россия) – 812...

39 (39). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 535...

45 (44). МАКАРОВА (Россия) – 483...

57 (54). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 379...

67 (68). РОДИНА (Россия) – 350...

124 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 185

* – положение в предыдущем рейтинге