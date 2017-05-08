Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на девятую строчку чемпионской гонки WTA. Ее соотечественница Мария Шарапова расположилась на 124-й позиции.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 8 мая
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2252
2 (2). Возняцки (Дания) – 2175
3 (3). Конта (Великобритания) – 2130
4 (4). С. Уильямс (США) – 2030
5 (5). В. Уильямс (США) – 1937
6 (6). Свитолина (Украина) – 1935
7 (7). Младенович (Франция) – 1471
8 (8). ВЕСНИНА (Россия) – 1458
9 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1427
10 (9). Лучич-Барони (Хорватия) – 1344
11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1320
19 (18). КАСАТКИНА (Россия) – 812...
39 (39). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 535...
45 (44). МАКАРОВА (Россия) – 483...
57 (54). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 379...
67 (68). РОДИНА (Россия) – 350...
124 (120). ШАРАПОВА (Россия) – 185
* – положение в предыдущем рейтинге