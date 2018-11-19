Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 42-ю строчку в рейтинге WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение19 ноября
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 6921
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5875
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5586
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5350
5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415…
29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602...
42 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972…
72 (71). Екатерина Александрова (Россия) – 803...
75 (74). Евгения Родина (Россия) – 779...
92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) – 666...
94 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 656...
98 (97). Анна Блинкова (Россия) – 639
* - положение в предыдущем рейтинге