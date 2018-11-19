Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 42-ю строчку в рейтинге WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA

Положение19 ноября

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 6921

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415…

29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602...

42 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972…

72 (71). Екатерина Александрова (Россия) – 803...

75 (74). Евгения Родина (Россия) – 779...

92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) – 666...

94 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 656...

98 (97). Анна Блинкова (Россия) – 639

​* - положение в предыдущем рейтинге