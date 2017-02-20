Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественницы Евгения Родина и Ирина Хромачева поднялись на одну позицию, Наталья Вихлянцева стала 85-й.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA

Положение на 20 февраля

1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков

2 (2). Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Плишкова (Чехия) – 5640

4 (4). Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5150

6 (6). Радванска (Польша) – 4915

7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720

8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Кис (США) – 3897

10 (10). Конта (Великобритания) – 3705...

16 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2455...

22 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1995...

32 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1495...

37 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1377...

82 (83). РОДИНА (Россия) – 756...

85 (87). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...

92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680

* – положение в предыдущем рейтинге