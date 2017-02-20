Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA. Ее соотечественницы Евгения Родина и Ирина Хромачева поднялись на одну позицию, Наталья Вихлянцева стала 85-й.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 20 февраля
1 (1*). С. Уильямс (США) – 7780 очков
2 (2). Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Плишкова (Чехия) – 5640
4 (4). Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Цибулкова (Словакия) – 5150
6 (6). Радванска (Польша) – 4915
7 (7). Мугуруса (Испания) – 4720
8 (8). Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Кис (США) – 3897
10 (10). Конта (Великобритания) – 3705...
16 (16). ВЕСНИНА (Россия) – 2455...
22 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1995...
32 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 1495...
37 (37). МАКАРОВА (Россия) – 1377...
82 (83). РОДИНА (Россия) – 756...
85 (87). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 748...
92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 680
* – положение в предыдущем рейтинге