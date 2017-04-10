Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина - 16-я

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы на турнире в Монтеррее поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA.

Россиянка Дарья Касаткина, которая в выиграла первый одиночный турнир в карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне, поднялась с 51-го места на 16-е.

Россиянка Елена Веснина идет седьмой.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 10 апреля

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко

2 (3). Возняцки (Дания) – 2145

3 (2). Конта (Великобритания) – 2075

4 (4). С. Уильямс (США) – 2030

5 (5). В. Уильямс (США) – 1937

6 (6). Свитолина (Украина) – 1655

7 (7). Веснина (Россия) – 1403

8 (10). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265

10 (11). Кербер (Германия) – 1207

12 (14). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...

16 (51). КАСАТКИНА (Россия) – 811...

33 (28). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...

44 (44). МАКАРОВА (Россия) – 398...

46 (40). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 377...

60 (58). РОДИНА (Россия) – 301...

88 (80). БЛИНКОВА (Россия) – 22

* – положение в предыдущем рейтинге