Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина - 16-я

Россиянка Анастасия Павлюченкова после победы на турнире в Монтеррее поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA.
Россиянка Дарья Касаткина, которая в выиграла первый одиночный турнир в карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне, поднялась с 51-го места на 16-е.
Россиянка Елена Веснина идет седьмой.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 10 апреля
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 2151 очко
2 (3). Возняцки (Дания) – 2145
3 (2). Конта (Великобритания) – 2075
4 (4). С. Уильямс (США) – 2030
5 (5). В. Уильямс (США) – 1937
6 (6). Свитолина (Украина) – 1655
7 (7). Веснина (Россия) – 1403
8 (10). Лучич-Барони (Хорватия) – 1343
9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1265
10 (11). Кербер (Германия) – 1207
12 (14). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1147...
16 (51). КАСАТКИНА (Россия) – 811...
33 (28). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 474...
44 (44). МАКАРОВА (Россия) – 398...
46 (40). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 377...
60 (58). РОДИНА (Россия) – 301...
88 (80). БЛИНКОВА (Россия) – 22
* – положение в предыдущем рейтинге