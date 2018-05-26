Павлюченкова победила Цибулкову в финале турнира в Страсбурге за 3 часа 31 минуту

Россиянка Анастасия Павлюченкова в финале турнира в Страсбурге в трех сетах обыграла Доминику Цибулкову из Словакии – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) – Доминика Цибулкова (Словакия, 5, WC) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)