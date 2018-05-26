Павлюченкова победила Цибулкову в финале турнира в Страсбурге за 3 часа 31 минуту

Россиянка Анастасия Павлюченкова в финале турнира в Страсбурге в трех сетах обыграла Доминику Цибулкову из Словакии – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) – Доминика Цибулкова (Словакия, 5, WC) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)
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diskmen
Кто не смотрел этот матч,тот сильно проиграл.Валидольная игра.Победить могла как Цибулкова,так и Павлюченкова.Больше повезло нашей спортсменке.Обидно что центральное телевидение обошло вниманием эту игру.Павлюченкова стала первой теннисисткой - россиянкой выигравшей турнир в этом году.
20:04