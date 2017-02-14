Павлюченкова обыграла Янкович в Дохе

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла сербку Елену Янкович в первом круге турнира WTA в Дохе. Отметим, что поединок прерывался на несколько часов из-за дождя. В следующем раунде соперницей Павлюченковой станет Доминика Цибулкова из Словакии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – Янкович (Сербия, Q) – 6:1, 6:4