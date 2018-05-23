Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором раунде турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву (6:4, 6:4) во втором раунде турнира в Страсбурге (Франция). Матч продолжался один час и 29 минут.
В 1/4 финала россиянка сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:4
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