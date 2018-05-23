Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором раунде турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву (6:4, 6:4) во втором раунде турнира в Страсбурге (Франция). Матч продолжался один час и 29 минут.

В 1/4 финала россиянка сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:4