Павлюченкова обыграла Соснович на турнире в Токио

В матче первого круга турнира в Токио россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Александру Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 6:4. В другом поединке Дарья Гаврилова из Австралии одолела чешку Кристину Плишкову со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:3, 6:4
Камила Джорджи (Италия) – Мисаки Дои (Япония, Q) – 6:2, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) – Кристина Плишкова (Чехия, WC) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8)
Анетт Контавейт (Эстония) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 7:6 (7:5)