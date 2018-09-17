Павлюченкова обыграла Соснович на турнире в Токио

В матче первого круга турнира в Токио россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Александру Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 6:4. В другом поединке Дарья Гаврилова из Австралии одолела чешку Кристину Плишкову со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:3, 6:4

Камила Джорджи (Италия) – Мисаки Дои (Япония, Q) – 6:2, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) – Кристина Плишкова (Чехия, WC) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8)

Анетт Контавейт (Эстония) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 7:6 (7:5)